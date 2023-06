Paratletas amazonenses são convocados para competição internacional no Chile

Os paratletas Maria de Fátima, Eduardo Soares e Lucas Santos foram convocados para disputar o Chile 2023 Invitational Competition que acontecerá nos dias 03 e 04 de agosto em Santiago, no Chile. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, o trio amazonense vem alcançando resultados expressivos em busca da sonhada vaga olímpica.

“Esse é um momento importante para o Amazonas, pois estamos mostrando a força do esporte paralímpico. Isso é reflexo da dedicação dos paratletas e do trabalho investido pelo governador Wilson Lima, que faz com que esses esportistas tenham suporte para participar de competições em alto nível”, comentou o coordenador do projeto e medalhista olímpico, Sandro Viana.

A convocação dos paratletas veio após a classificação no último Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Halterofilismo, em São Paulo. Onde os melhores classificados no ranking foram selecionados para compor a seleção brasileira que representará o país no Campeonato Mundial, em Dubai, e na competição internacional, no Chile.

Em ritmo de preparação, Eduardo Dantas e Lucas Soares irão competir na categoria até 49kg e Maria de Fátima até 67kg. Medalhista de ouro no Campeonato Brasileiro, Lucas ressalta a emoção de ter recebido a convocação para disputar o mundial.

“Estou feliz por essa convocação, estarei representando o Amazonas e o Brasil na competição mais importante do halterofilismo, isso significa que estou no caminho certo e com apoio do Governo do Estado quero conquistar mais títulos e ser referência para crianças e jovens”, afirmou Lucas Soares, paratleta Bicampeão Mundial Júnior.

Conquistando seu espaço no halterofilismo internacional, Maria de Fátima que possui má-formação nos membros inferiores, ressalta a importância da disputa. “A competição vai ser fundamental para alcançarmos índices internacionais, além de conquistar a vaga para o Parapan que será caminho para os jogos Olímpicos em Paris”, comentou.

Sobre o evento

O campeonato “Invitational Competition” é considerado um dos eventos mais importantes do calendário anual da modalidade. A edição deste ano será realizada em Santiago, no Chile, e visa a classificação para os Jogos Parapan-Americanos que acontecerão nos dias 17 a 26 de novembro.