Parada programada deixará bairros de Manaus sem água nesta terça (5)

A concessionária Águas de Manaus realizará uma parada programada no abastecimento da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Ponta do Ismael, nesta terça-feira (5). A manutenção preventiva ocorre na subestação de energia, que alimenta a ETA.

Segundo o gerente de operações da empresa, Diogo Freitas, a medida é necessária para garantir o pleno funcionamento do sistema de produção e de tratamento de água. “A realização do trabalho trará maior segurança operacional, com revisão das proteções necessárias ao sistema elétrico na Ponta do Ismael. Com isso, reduzimos a possibilidade de ocorrências emergenciais”, explicou.

Devido aos trabalhos da parada programada, o abastecimento de água em bairros das zonas norte, sul, centro-sul, centro-oeste, oeste e parte da leste será temporariamente interrompido.

Os serviços serão realizados entre as 6h e 12h do dia 5 de outubro. O fornecimento de água retorna de forma gradual, assim que os trabalhos forem concluídos. A previsão é que até a manhã de quarta-feira (6), toda região abrangida pela parada esteja com o abastecimento normalizado. Como o sistema funciona por gravidade, a água pode chegar mais rápido nas regiões centrais e posteriormente nas áreas mais elevadas da cidade.

Na programação da empresa, está prevista uma nova parada na Ponta do Ismael no próximo dia 26, que seguirá o mesmo propósito e prazos de manutenção.

Reserve água

A concessionária recomenda que a população reserve água e utilize o recurso de forma moderada durante o período, priorizando o consumo humano e as atividades essenciais. Carros pipa serão disponibilizados para abastecer locais prioritários como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e escolas na região.

Em casos emergenciais, o contato com a Águas de Manaus deve ser feito via 0800-092-0195 ou WhatsApp 98264-0464. O atendimento é gratuito e está disponível 24h.

Lista completa de bairros:

ETA 1

Aparecida | São Geraldo | Armando Mendes | Comunidade Sharp | Cond João Paulo IV | Cond Vale do Sol | Parque dos Rios II | Conj Monte Libano | Parque dos Rios I | Conj Haydea | Vila Bafururu | Vila Jardim | Conj Petrós | Centro | Conj Tocantins | Japiim | Conj Vila Gaia | Colina do Aleixo | Cond La Ville | Conj Acariquara | Conj Asteca | Conj Carijo | Conj Der AM | Conj João Bosco II | Conj Ouro Verde | Resd Parque Verde | Resd Stillus | Tiradentes | Vila Parque | Conj Celetra | Conj Costa e Silva | Conj Eldorado | Conj Ica Paraíba | Conj Jardim Amazonas | Conj Manauense | Vieira Alves | Cond Ipanema | Conj Arthur Reis | Conj Barra Bela | Conj Belo Horizonte | Conj California | Conj Conj Jardim Yolanda | Conj Jardim Ítalia | Conj Jardim Primavera | Conj Meridional | Conj Nova Friburgo | Conj Novo Horizonte | Conj Parque Tropical | Conj Pindorama | Conj Vila do Reis | Jardim Oriente | União | Conj Castelo Branco | Conj Jauaperi | Conj Vila Amazônia | Japinlândia | Conj Vitória Regia | São José II | Cond Portal Rio Negro | Conj Bancários | Gloria | Conj Aruanã | Conj Ipase | João Bosco | Conj Itapuã | Conj Murici | Conj Uirapuru | Conj Adrianópolis | Cachoeirinha | Aleixo | Betânia | Colônia Oliveira Machado | Crespo | Educandos | Jardim dos Barés | Raiz | São Francisco | São Raimundo | São Sebastião | Sta Luzia | Vila da Prata | Zumbi I | Terra Nova II | José Bonifacio | Vale do Sinai | Compensa II | Compensa III | Conj Xingu | Conj Vila da Barra | Santo Agostinho | Vila Marinho | Conj Vila Rica | Praça 14 de Janeiro | Conj Jardim Paulista | Vila Humaita | Parque das Laranjeiras | Conj Anavilhanas | Conj Jardim Petropolis | Sao Jose I | Sao Jorge | Chapada | Santo Antonio | Coroado I | Conj Morada do Sol | Morro da Liberdade | Nossa Senhora das Graças | Petropolis | Presidente Vargas | Sao Lazaro | Lagoa Verde | Zumbi III | Parque 10 | Aparecida

ETA 2

Conj. Vista Bela | Monte Sinai | Terra Nova I | Lot America do Sul | Lot Canaa | Conj Rio Maracana | Joao Paulo Suhab 4 Etapa | Conj Ouro Verde | Ajuricaba | Alvorada II | Augusto Monte Negro | Bairro União | Belvedere | Conj Aruanã | Conj Canaã | Conj Eucalypto | Conj Jardim Portugal | Flamanal | Jardim Versalhes | Lírio do Vale I | Lírio do Vale II | Conj Ipase | João Bosco | Alvorada III | Conj Itapuã | Conj Murici | Conj Parque das Samambaias | Conj Tropical | Conj Uirapuru | Dom Pedro II | Sta Terezinha | Alvorada I | Conj Kissia | Conj Déborah | Conj Aripuanã | Dom Pedro I | Nova Esperança | Redenção | Boas Novas | Cidade Nova II | NSra Perpétuo Socorro | Renato Souza Pinto II | Riacho Doce I | Riacho Doce II | Riacho Doce III | Nucleo 10 | Nucleo 11 | Nucleo 12 | Nucleo 13 | Nucleo 14 | Nucleo 5 | Nucleo 6 | Nucleo 7 | Nucleo 8 | Nucleo 9 | Fazendinha | Vila Real | Águas Claras | Nucleo 15 | Nucleo 16 | Nucleo 2 | Nucleo 3 | Nucleo 4 | Celebridade | Cond Alegro | Cond Conquista Torquato | Jesus Me Deu | Lot América do Sul | Lot Canaã | Terra Nova II | José Bonifacio | Vale do Sinai | Conj Hileia I | Conj Hileia II | Santos Dumont | Conj Ajuricaba | Americo Medeiros | Campo Dourado | Conj Sergio Pessoa Neto | Osvaldo Frota | Ribeiro Junior | Aliança com Deus | Conj Galileia I | Conj GalileiaII | Nova Cidade | Raio de Sol | Conj Vila da Barra | Comunidade Luis Otavio | Comunidade Peniel | Lot Agnus Dey | Lot Fortaleza | Lot Raquel | Monte Cristo | Monte Pascoal | Sta Tereza | Vista Alegre | Cidadão XII | Comunidade Nobre | Conj Boas Novas | Conj Ozias Monteiro | Beija Flor I | Beija Flor II | Beija Flor III | Beija Flor IV | Conj Rio Maracanã | Conj Sargento | Conj Sta Cruz | Conj Subtenente | Cidadão VI | Conj Alphaville | Conj Ayapuá | Conj Itaporanga II | Conj Vila Verde I | Conj Vila Verde II | Jardim das Américas | Jardim Europa | Resd Turim | Vera Cruz | Parque Sta Etelvina | União da Vitoria | Sta Marta | Terra Nova III | Novo Israel | Santo Agostinho | Vitoria Regia | Parque Florestal | Conj Renato Souza Pinto I | Conj Omar Aziz | Conj Americo Medeiros | Conj Campos Eliseos | Conj Canaranas | Conj Manoa | Parque Eduardo Braga | Conj Francisca Mendes | Monte das Oliveiras | Conj Mundo Novo | Parques das Nações | Cond Ideal Flores | Cond Jardim de Flores | Cond Smile Parque das Flores | Conj Carlos Braga | Comunidade Monte Cristo | Santa Etelvina II | Cond Smart Tapajós | Lot Sao Luiz | Rio Piorini | Santa Etelvina I | Ponta Negra | Manauara I | Manauara II

*Com informações da assessoria

Comentarios