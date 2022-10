Parabéns, servidores municipais!

Outubro é o mês do Servidor Municipal, mês em que a prefeitura reforça o orgulho e gratidão aos seus mais de 33 mil servidores, que se dedicam à construção de uma cidade melhor. Ações de reconhecimento, premiação, palestra, gincana e a festa dos servidores, no dia 1.º de novembro, marcam as comemorações pela data.

A valorização dos servidores públicos municipais é uma das prioridades da gestão. Tanto que ganhou um capítulo especial ainda no plano de governo. Em quase dois anos de gestão, servidores de diversos níveis hierárquicos foram contemplados com reajustes pleiteados há anos, progressões salariais e aumento de auxílio-alimentação, entre outras ações.

Dentre as conquistas, está a atualização do Plano de Valorização dos Profissionais da Educação, que garante o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) em vigor, com mais de quatro mil servidores do magistério e da área administrativa alcançados. Para se ter uma ideia de tamanha conquista, o salário dos servidores da educação aumentou em 12,47%, e agora é o terceiro maior do país, estando ainda 40,13% acima do piso nacional da categoria. Importante citar também o pagamento do maior abono do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) da história da prefeitura.

Manaus é, aliás, a única capital do país em dia com os servidores da educação pública municipal com a data-base atualizada.

É preciso lembrar também a criação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores efetivos da Área Não Específica. São 1.100 servidores beneficiados por um instrumento para o desenvolvimento em suas carreiras. A área não específica é composta por servidores municipais de nível fundamental, médio e superior, que desempenham suas atividades em 17 secretarias da prefeitura.

Com tamanha dedicação em todas as fases da pandemia e nas demais atividades da área, os servidores da Saúde também foram contemplados pela gestão, com reajuste salarial de 11,73%, realização de concurso público, autorização de progressões na carreira e pagamento de abono.

A valorização dos servidores municipais atingiu inclusive os estagiários. Eles tiveram reajuste no valor da bolsa-estágio mensal dos níveis médio e superior.

Cursos e capacitações gratuitas também fazem parte da política de valorização dos servidores.

É motivo de sobra para comemorar. E tem festa para você, servidor! No dia 1º de novembro, no centro de convenções (sambódromo), a partir das 18h. Participe e festeje cada conquista.

Afinal, você merece! A cidade que queremos é você quem faz.

Prefeitura de Manaus