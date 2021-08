Para deixar o país, Bolsonaro vai se vacinar, diz revista

Após descredibilizar a vacina, e depois dizer que seria o “último a se vacinar no Brasil” para não pegar o lugar ninguém, o presidente Jair Bolsonaro finalmente vai se vacinar, informa a revista Veja. Ele poderia ter tomado a primeira dose ainda no início de abril, de acordo com o calendário de imunização de Brasília.

O motivo seriam viagens internacionais que o mandatário quer fazer até o fim do mandato, a informação seria de um ministro próximo ao presidente.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, Bolsonaro só saiu do Brasil uma vez, em maio deste ano, para a posse do presidente do Equador.

Comentarios