Papai Noel chega em grande estilo ao Amazonas Shopping

O personagem mais aguardado do ano, o Papai Noel, desembarcou no Amazonas Shopping neste sábado (13), abrindo a temporada natalina de 2021. O bom velhinho foi recebido com um grande show as 16h, no edifício garagem do shopping. A “Parada de Natal” contou com apresentações de coral, balé e de teatro, além do show da ex-participante do The Voice Kids, Raylla Araújo.

Uma grande estrutura foi montada no estacionamento, para receber crianças e adultos. Como medida de segurança para manter o distanciamento recomendado para a prevenção da Covid-19, o Amazonas Shopping distribuiu gratuitamente na última quinta-feira (11) e sexta-feira (12), o ingresso para participação do evento. As vagas foram limitadas. Foi permitida a retirada de até três ingressos por CPF. O stand de distribuição funcionou na Praça de Eventos da Expansão.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que tudo foi preparado nos mínimos detalhes para que as famílias pudessem aproveitar esse momento especial. “Neste ano em que o Amazonas Shopping completa três décadas, o Natal não poderia deixar de ser comemorado da forma mais especial possível, principalmente nesse momento de recomeço depois de um período tão difícil”, disse.

Na “Parada de Natal” do Amazonas Shopping houve apresentação de coral, que cantou clássicos natalinos como “Noite Feliz”, “Glória”, “Bate o Sino” e “Então é Natal”. A companhia de Balé Álvaro Gonçalves também fez apresentação especial.

A companhia de Teatro Trilhares apresentou show interativo. O espetáculo teve música e surpresas com a participação de personagens tradicionais do Natal. A proposta foi que a história fosse contada com bastante interatividade e participação do público.

O convidado de honra, o Papai Noel, chegou ao estacionamento do centro de compras. Em seguida, deu as boas-vindas ao Natal e atendeu ao público em seu espaço, montado na decoração na Praça Central do Amazonas Shopping. O Papai Noel ficará no Amazonas Shopping até dezembro. Ele receberá o público de terça-feira a domingo, das 15h às 21h. A ex-The Voice Kids, Raylla Araújo encerra a programação da “Parada de Natal”.

Decoração

Com o tema “Natal de encher os olhos”, a decoração do Amazonas Shopping para o período promete surpreender o público, com muitas luzes, cores e elementos tradicionais do Natal. Ivanna Passos explica que a decoração é bastante interativa e permite a reunião dos amigos e famílias em belas fotos.

Além da tradicional árvore natalina, que este ano possui 12 metros de altura, as crianças poderão se divertir com os brinquedos instalados no espaço como o trenzinho. “Toda a decoração foi pensada para ser um local de aconchego e união entre as pessoas”, frisou. O espaço poderá ser visitado gratuitamente de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 12h às 21h.

*Com informações da assessoria

