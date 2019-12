Papa pede esperança para a América Latina na sua mensagem de Natal

ROMA – Em sua mensagem de Natal, o Papa Francisco pediu por mais esperança na América Latina e mencionou Venezuela.

O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira esperança “para todo o continente americano, onde várias nações passam por período de agitação social e política”.

O pontífice aproveitou para manifestar incentivo ao “povo venezuelano, há muito afetado por tensões”.

Em mensagem de Natal, apresentada da varanda da Basílica de São Pedro, o Papa falou dos conflitos no mundo e lembrou as “trevas” nos corações humanos, nos relacionamentos pessoais e familiares, e nos conflitos econômicos, geopolíticos e ecológicos, informou a Agência Brasil.

O líder católico abençoou “os esforços de todos aqueles que ajudam a favorecer a justiça e a reconciliação e se empenham em superar as várias crises e as inúmeras formas de pobreza que ofendem a dignidade de cada pessoa”.

O Papa também citou a guerra na Síria, a situação no Líbano e no Iraque e recordou “as numerosas crianças atingidas pela guerra e pelos conflitos no Oriente Médio e em diversos países do mundo”.

Por SPUTNIK

Comentarios