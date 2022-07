Papa Francisco não descarta renúncia, mas diz ‘não ser agora’

Em sua tradicional conversa com jornalistas no avião papal, em seu último dia no Canadá, o Papa Francisco não descartou uma possível renúncia por conta dos problemas de saúde. De cadeira de rodas ou muleta durante toda a viagem, Francisco vem sofrendo de dores no joelho direito que o impedem de andar longas distâncias. Por conta disso, cancelou viagens internacionais e a participação em alguns ritos católicos no Vaticano e na Itália.

— Não acredito que eu possa manter o mesmo ritmo de viagens de antes. Acredito que com a minha idade e com essa limitação, devo me preservar um pouco para poder servir à Igreja. Ou, ao contrário, posso pensar em ficar um pouco mais de lado. Não é uma catástrofe, não. Se pode mudar o Papa, isso não é um problema — disse no avião, de volta à Roma.

Embora a principal missão do pontífice no Canadá fosse o que ele chamou de “peregrinação de penitência” para pedir desculpas aos indígenas pelos horríveis abusos que sofreram em escolas residenciais administradas pela Igreja Católica, também foi uma peregrinação em que Francisco, de 85 anos, usou sua própria vulnerabilidade para exigir dignidade para os idosos em um mundo cada vez mais povoado por eles.

Ao ser novamente questionado se pensava em renunciar, assim como seu antecessor, o Papa emérito Bento XVI, o Pontífice voltou a ser ambíguo.

“Se eu já pensei em renunciar? A porta está aberta. É uma das opções normais. Mas, até hoje, eu não empurrei essa porta. Não cheguei a pensar nessa possibilidade. Mas, talvez isso não quer dizer que depois de amanhã começarei a pensar. Mas, nesse momento, sinceramente, não”, pontuou.

Segundo o Pontífice, a viagem ao Canadá foi “uma espécie de teste”. Ele admitiu que talvez precisará “mudar um pouco” o estilo de suas visitas internacionais para “pagar a dívida” que tem com alguns países.