Papa emérito Bento 16 morre aos 95 anos

VATICANO — O papa emérito Bento 16 morreu na manhã neste sábado (31), aos 95 anos, em sua residência no Mosteiro Mater Ecclesiae do Vaticano. Desde 2020, o pontífice apresentava problemas de saúde. Na 5ª feira (28), a Sala de Imprensa da Santa Sé informou que o quadro de saúde do religioso era grave, porém estava estável.

A informação de sua morte foi divulgada no perfil do Twitter do Vaticano, com a seguinte mensagem: “É com pesar que informamos que o Papa Emérito Bento 16 morreu hoje às 9h34 no Mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano. Mais informações serão fornecidas o mais breve possível”.

Na 3ª feira (28), o papa Francisco havia pedido orações aos fiéis pela saúde de Bento 16. De acordo com o sucessor, o papa emérito estava “muito doente”. “Uma oração especial pelo Papa emérito Bento 16, que no silêncio está sustentando a Igreja. Recordemos, ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente neste testemunho de amor à Igreja até o fim”, disse Francisco.

Joseph Ratzinger tinha 95 anos e nasceu na Baviera, na Alemanha. Foi nomeado em 2005 para suceder o papa João Paulo 2º.

Depois de 7 anos, em 2013, o pontífice renunciou ao papado em 2013 dizendo que sua saúde frágil e a idade avançada não estariam à altura das exigências do cargo. Foi a 1ª renúncia de um papa em mais de 600 anos

Durante o período que presidiu a igreja Católica, Ratzinger visitou ao Brasil em 2007. Na ocasião, foi ao Santuário de Aparecida, em São Paulo. Além disso, inaugurou a Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, responsável pela canonização do 1º santo brasileiro, Frei Galvão.

Em setembro de 2021, o pontífice lançou um livro, o “La vera Europa”, em que fez críticas ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Velório

Segundo a legislação apostólica de 1996, o velório do papa emérito deve seguir algumas normas:

o sepultamento e cortejo deve durar 9 dias consecutivos;

corpo do papa será enterrado na Basílica de São Pedro;

cadáver deve ser colocado em 3 caixões: cedro, chumbo e olmo;

leitura pública do testamento.

O Vaticano anunciou que funeral do papa Bento 16 acontecerá 5 de janeiro, às 05h30 (horário de Brasília). O corpo do pontífice estará na Basílica de São Pedro a partir de 2 janeiro.

