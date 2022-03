Palmeiras vence o Athletico-PR e fatura a Recopa

Na noite desta quarta-feira (2), o Allianz Parque cantou e vibrou com mais um título do Palmeiras. Ao vencer o Athletico-PR por 2 a 0, o Verdão, que havia empatado na ida por 2 a 2, conquistou de forma inédita a Recopa Sul-Americana, que reúne os últimos campeões da Libertadores e Copa Sul-Americana. Os gols do título foram marcados por Zé Rafael, de falta, e Danilo, já no segundo tempo.

Em 2021, o Palmeiras havia sido vice-campeão, quando perdeu nos pênaltis para o Defensa y Justicia, da Argentina, com o jogo decisivo sendo realizado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A história nesta temporada começou a mudar aos 5′ do segundo tempo, quando o meio-campista acertou uma bela cobrança de falta.

No fim, já aos 43 da etapa final, Danilo acabou com a chance de reação do time paranaense. Atuesta roubou a bola, invadiu a área e tocou rasteiro para trás. Danilo finalizou para as redes e deu números finais ao jogo.

Com esse grito de “campeão“, o técnico Abel Ferreira conquista seu quarto título pelo clube em oito finais desde sua chegada, ainda em novembro de 2020. O português, agora, se torna o único treinador na história do Verdão com três taças internacionais.

Depois de festejar o triunfo sul-americano contra o Furacão, o Alviverde se concentrará apenas no Campeonato Paulista. O time lidera a classificação geral e seu grupo, com 17 pontos.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 2 x 0 Athletico-PR

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Data e hora: quarta-feira (02/3), às 21h30

Arbitragem: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Gols: Zé Rafael, aos 5′ 2ºT e Danilo, aos 43’/2ºT (Palmeiras)

Cartão vermelho: Abel Ferreira (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael (Jailson), Gabriel Veron (Wesley) e Raphael Veiga (Mayke); Dudu (Atuesta) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

ATHLETICO-PR: Santos; Khellven (Christian), Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Erick, Hugo Moura (Rômulo), Matheus Fernandes (Julimar), Léo Cittadini (Mercado); Pablo e Terans (Marlos). Técnico: Alberto Valentim

As informações são do R7.