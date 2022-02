Palmeiras enfrenta hoje o Al-Ahly por vaga na grande decisão do Mundial de Clubes

O Palmeiras desembarcou em Abu Dhabi há quase uma semana, mas a estreia no Mundial de Clubes da Fifa acontece nesta terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), quando o bicampeão da América encara o Al-Ahly, time do Egito, que é bicampeão da Liga dos Campeões da África.

O duelo no Al Nahyan Stadium marcará o reencontro entre os times que se enfrentaram na disputa pelo terceiro lugar da última edição do torneio. Na ocasião, melhor para os africanos, que venceram o Verdão por 3 a 2 nos pênaltis depois de empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.

Desta vez, a equipe de Abel Ferreira chega mais preparada para o confronto. Foram seis dias de treinos físicos e atividades táticas, desde o avião que partiu do Brasil até os Emirados Árabes. Fora isso, como nas outras edições do torneio, o representante sul-americano faz um jogo a menos que seu adversário, entrando diretamente na semifinal, o que até gerou crítica por parte dos adversários.

Os times

O Palmeiras chega ao Mundial com uma equipe mais jovem e sem nenhum desfalque para o duelo. Inclusive com reforço do lateral-esquerdo Piquerez, que chegou no último domingo (6) após não viajar com delegação de imediato por ter testado positivo para Covid-19 ainda no Brasil.

Por decisão de Abel Ferreira, Renan, Patrick de Paula, Vanderlan, Gabriel Menino e Giovani não estão entre os 23 inscritos. Além deles, o terceiro goleiro Vinicius e o atacante Gabriel Veron estão fora do campeonato por testarem positivo para o coronavírus às vésperas da competição. Todos, porém, reservas no Verdão.

Já o Al-Ahly, que nas quartas de final venceu o Monterrey, do México, por 1 a 0 no último sábado (5), terá o reforço do quatro dos seis atletas que representavam a seleção do Egito na final da Copa Africana de Nações e foram derrotados nos pênaltis por Senegal.

Além disso, o técnico Pitso Mosimane provavelmente terá o centroavante Percy Tau para o duelo contra os brasileiros. A expectativa é que ele esteja em forma física para atuar no Mundial.

Histórico

Para avançar contra o Palmeiras, o Al-Ahly precisará acabar com o tabu contra brasileiros em semifinais da competição Fifa. Nas três vezes que esteve nesta fase, caiu para o Internacional (2006) e Corinthians (2012). Em 2021, também foi derrotado, só que para o Bayern de Munique, da Alemanha.

Todos esses que derrubaram o time do Cairo na semi, acabaram se tornando campeões do Mundial. O Colorado bateu o Barcelona (Espanha), o Alvinegro ganhou do Chelsea (Inglaterra) e o alemães venceram os mexicanos, do Tigres – algoz palmeirense na última campanha.

Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

Local: Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes

Data e hora: terça-feira (08/02/2022), às 13h30 (de Brasília)

Árbitro: Clement Turpin (França)

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Gómez, Piquerez (Jorge); Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Marcos Rocha; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

AL-AHLY: Ali Loft; Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Maghrabi (Ayman Ashraf); Ali Maaloul, Magdy, Aliou Dieng, Hany; Taher Mohamed (Hamdi Fathi), Hussein El-Shahat e Abdelkader (Percy Tau). Técnico: Pitso Mosimane

FONTE: R7