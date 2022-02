Palmeiras encara o Chelsea em busca do título no Mundial neste sábado

Melhor time da América, o Palmeiras terá pela frente o campeão da Europa na decisão do Mundial de Clubes da Fifa. Em duelo marcado para as 13h30 (de Brasília), a equipe brasileira mede forças com o Chelsea, da Inglaterra, em busca do título inédito, neste formato, para ambos. O jogo será realizado no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Os dois times chegam para a decisão sem nenhum desfalque entre os 23 inscritos. Os Blues, inclusive, estarão “reforçados” do técnico Thomas Tuchel. Ele testou positivo para Covid-19 ainda na Inglaterra e perdeu o duelo da semifinal, quando o time inglês passou pelo Al-Hilal (Arábia Saudita) por 1 a 0. Recuperado, ele chegou ao Oriente Médio na véspera da final.

A final deste sábado é um reencontro do Chelsea com a taça Fifa depois de dez anos. Em 2012, o clube londrino foi derrotado pelo Corinthians, principal rival do Verdão, com gol de Paolo Guerrero. Esta, aliás, foi a última conquista de Mundial por um campeão da Libertadores. Depois, o domínio foi todo europeu.

“Claro que o Chelsea pode ganhar o título. Só precisamos estar focados, sermos humildes e estarmos preparados para trabalhar tudo. Claro que não será fácil contra esse adversário duro”, afirmou o volante e capitão Jorginho.

Nova chance, 23 anos depois

O Palmeiras, por sua vez, também terá uma nova chance de levantar a taça da Fifa 23 anos depois de cair para outro time inglês. Em 1999, o verdão acabou perdendo para o Manchester United por 1 a 0, com gol de Roy Keane, após falha do goleiro Marcos.

Para a disputa desse ano, o time chegou aos Emirados Árabes com quase uma semana de antecedência para poder se adaptar ao fuso horário do Oriente Médio. Por conta disso, o Núcleo de Saúde e Performance fez um cronograma especifico desde a partida de São Paulo, com programação de alimentação e atividades físicas durante o voo de quase 15 horas.

Sem muitas dificuldades, venceu o Al-Ahly (Egito) por 2 a 0 com gols de Raphael Veiga e Dudu e garantiu a chance de disputar mais uma final.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Palmeiras

Local: Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi

Data e hora: sábado (12/2), às 13h30 (de Brasília)

Árbitro: Chris Beath (Austrália)

CHELSEA (ING): Mendy (Kepa); Thiago Silva, Rüdiger e Christensen; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Mount (Alonso) e Havertz (Hudson-Odoi); Lukaku e Ziyech. Técnico: Thomas Tuchel

PALMEIRAS (BRA): Weverton; Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Jailson), Raphael Veiga e Marcos Rocha; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

