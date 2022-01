Palmeiras é eleito melhor time do mundo em 2021

O Mundial de Clubes da FIFA só começa no dia 3 de fevereiro, mas o Palmeiras já pode dizer que é o melhor time do planeta. Isto porque a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS, sigla em inglês) elegeu o Alviverde como o vencedor do ranking de 2021. Em 16 edições, esta foi a primeira vez que um clube brasileiro conquistou o prêmio.

Em 2020, o Palmeiras tinha ficado na segunda colocação, atrás do Bayern de Munique. O maior vencedor é o Barcelona (cinco vezes), seguido de Real Madrid (quatro) e Liverpool (três). Manchester United, Sevilla, Milan, Inter de Milão e Juventus levaram duas vezes. Roma, Ajax, PSG, Valencia, Atlético de Madrid e Atlético Club Nacional foram eleitos em uma oportunidade.

Pela primeira vez na história, um clube brasileiro lidera o ranking anual da IFFHS ➤ https://t.co/363k2aZnKc Muito prazer, Sociedade Esportiva Palmeiras 👊#AvantiPalestra pic.twitter.com/HmZjdlNV97 — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 20, 2022

De acordo com a entidade, o ranking pretende estabelecer qual a equipe mais forte do mundo entre todas as competições, nacionais e internacionais. O resultado é definido pela soma de todos os pontos em cada competição, de janeiro a dezembro. O Palmeiras venceu duas Libertadores em 2021, a da edição de 2020, contra o Santos, no Maracanã, e a edição 2021, contra o Flamengo, em Montevidéu. Além disso, também levantou a Copa do Brasil de 2020, com final disputada contra o Grêmio em março de 2021.

Além do Palmeiras, outros brasileiros aparecem entre os primeiros da lista. O Atlético-MG, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, foi o segundo colocado. O poderoso Manchester City, de Pep Guardiola, ficou em terceiro. Chelsea e Flamengo empataram na quarta posição. Destaque também para o Athletico-PR, que conquistou a Copa Sul-Americana e terminou na décima colocação.

Confira o ranking completo da IFFHS:

1 – Palmeiras (Brasil) – 322 pontos

2 – Atlético Mineiro (Brasil) – 313 pontos

3 – Manchester City (Inglaterra) – 300 pontos

4 – Chelsea (Inglaterra) – 289 pontos

4 – Flamengo (Brasil) – 289 pontos

6 – Dínamo Zagreb (Croácia) – 282 pontos

7 – Bayern de Munique (Alemanha) – 271 pontos

8 – Real Madrid (Espanha) – 262 pontos

9 – Ajax (Holanda) – 261 pontos

10 – Atlhetico Paranaense (Brasil) – 252 pontos

FONTE: Agência Brasil