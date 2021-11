Palmeiras é campeão da Libertadores 2021

O Palmeiras é tricampeão continental. Em uma decisão com todos os ingredientes de um grande jogo no mítico Centenário, em Montevidéu, o time alviverde derrotou o Flamengo por 2 a 1, com gol na prorrogação, e levou a taça da Libertadores pela terceira vez.

A equipe de Abel Ferreira foi melhor no primeiro tempo e encontrou seu gol cedo, aos cinco minutos, com Raphael Veiga. A equipe rubro-negra cresceu na etapa final e marcou com Gabigol após tabela com Arrascaeta. Na prorrogação, brilhou a estrela de um herói improvável, Deyverson, que entrou na vaga do lesionado Veiga para anotar o gol do título e fazer história. Definitivamente, é um grande personagem, com muita história para contar.

fonte: Terra

Comentarios