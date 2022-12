Países Europeus vão exigir teste de covid a quem vem da China

O Reino Unido, a Espanha e a França anunciaram nesta 6ª feira (30) que passarão a exigir teste com resultado negativo para a covid-19 dos passageiros que chegam da China. A decisão é tomada depois de uma alta de casos da doença no território chinês.

O Reino Unido afirmou que a partir de 5 de janeiro de 2023 irá exigir o teste com resultado negativo realizado até 48 horas antes da partida. “As pessoas que voam da China continental para a Inglaterra serão solicitadas a fazer um teste antes da partida. Além disso, uma amostra das chegadas será testada para covid para aprimorar as medidas existentes para monitorar novas variantes”, diz o comunicado. Eis a íntegra, em inglês.

“Embora não haja voos diretos da China para a Escócia, País de Gales ou Irlanda do Norte, estamos trabalhando com nações descentralizadas para garantir que isso seja implementado em todo o Reino Unido o mais rápido possível”, afirma a decisão.

Já a França determinou que a medida valerá a partir de 1º de janeiro. O país também disse que o uso de máscara será obrigatório nos voos provenientes da China. Além disso, as autoridades recomendaram que os viajantes que planejam ir à China considerem o adiamento da viagem. Outros testes serão realizados na chegada ao país. Eis a íntegra do comunicado, em francês.

A Espanha divulgou que exigirá o teste com resultado negativo ou esquema vacinal completo, com as vacinas que são autorizadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Eis a íntegra do comunicado, em espanhol. De acordo com a ministra da Saúde do país, Carolina Darias, “o principal foco de preocupação é a possibilidade de novas variantes não controladas aparecerem na China”.

O governo de Xi Jinping suspendeu a política de “covid zero” no país depois de uma série de protestos da população. O fim das medidas impactou no aumento de contágios e fez com que a China enfrentasse um surto de covid. Calcula-se que até 248 milhões de pessoas, ou 18% dos habitantes do país, tenham sido infectadas pelo novo coronavírus.

Na 5ª feira (29), o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicou em seu perfil no Twitter que “é compreensível que países ao redor do mundo estejam agindo de maneira que acreditam poder proteger suas populações”.

Outros países adotaram medidas à viajantes vindos da China em meio alta de casos no país.

Os Estados Unidos vão exigir o teste de covid com resultado negativo para entrar em seu território. A determinação também vale para passageiros de voos com origem de Hong Kong e de Macau.

Os governos do Japão e da Malásia cobram a apresentação do exame com resultado negativo e novas medidas de rastreamento e vigilância, respectivamente. Em 25 de dezembro, o NHC (Comissão Nacional de Saúde) da China anunciou que não divulgará mais os números diários de covid no país.

Os governos de cada país da União Europeia estão discutindo as medidas necessárias para o cenário. Na 5ª feira (29.dez), O ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças) disse que o teste de covid-19 obrigatório para viajantes vindos da China seria “injustificado”. A Itália havia pedido à UE que a acompanhasse na adotação da medida.