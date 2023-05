Pai mata filha de 4 anos e manda foto do corpo para ex

Um crime chocante abalou a cidade de Terra Rica, no Paraná, onde um homem identificado como Nadiro da Silva de Souza é suspeito de assassinar sua própria filha, Maria Cecília Silva de Souza, de apenas 4 anos de idade. Além disso, ele enviou uma foto do corpo da criança para sua ex-esposa, Beatriz Silva Félix. O caso desencadeou uma intensa busca policial, resultando no encontro do veículo abandonado às margens do Rio Paranapanema. Infelizmente, o corpo de Maria Cecília foi encontrado no Rio Corvo, com sinais de asfixia, além de mãos e pés amarrados.

De acordo com o delegado Samuel Solto Ribeiro, a polícia acredita que o crime tenha sido motivado pela recusa do suspeito em aceitar o fim do relacionamento com Beatriz e a perda da guarda da filha. Nadiro desejava ser o principal responsável pela educação da criança. A mãe também recebeu mensagens ameaçadoras, confirmando a tragédia. A comunidade de Terra Rica está abalada com a terrível ocorrência e clama por justiça, enquanto as autoridades continuam as investigações e a busca pelo suspeito.

Enquanto as equipes policiais seguem empenhadas na captura do suspeito, a cidade de Terra Rica está mergulhada em luto e revolta. O crime cruel e covarde cometido por Nadiro da Silva de Souza chocou a comunidade, que busca respostas e aguarda por justiça. A polícia trabalha arduamente para reunir provas e esclarecer os detalhes do crime, esperando trazer algum alívio para a mãe enlutada e a sociedade local, que está unida na exigência por punição rigorosa ao responsável por essa atrocidade.