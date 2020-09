Pai é preso após tentar dar terçadas na própria filha

Após denúncias de que um pai estava tentando deferir golpes de terçado na filha mais velha, o Conselho Tutelar de Codajás, juntamente com o apoio da Polícia Militar, fez o resgate de quatro menores da residência do próprio genitor, localizado no bairro Grande Vitória.

Segundo informações, o pai estava alcoolizado e invadiu a casa onde morava com os filhos, correndo atrás da própria filha com um terçado, os três irmãos mais novos viram a cena e também fugiram com medo.

O pai foi detido em flagrante pela PM e encaminhado ao 78º DIP, onde deve permanecer no aguardo de uma decisão judicial. Em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), não identificaremos os menores.

Comentarios