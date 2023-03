Pai e filha morrem eletrocutados no ramal do Brasileirinho

MANAUS — Orlan Diney Costa Cervalho, 51 anos, e Ketelen Nascimento Cervalho, de 6 anos, morreram eletrocutados na noite desta segunda-feira (27) ao passarem por cima de um fio de alta tensão no KM 7 do ramal do Brasileirinho, zona Leste de Manaus.

Moradores informaram que o fio caiu na via após um raio atingir o poste durante a chuva. As vítimas trafegaram em uma motocicleta e não notaram a fiação caída, devido à falta de iluminação no local.

Pai e filha não resistiram a descarga elétrica e morreram no local. Na garupa da motocicleta também estava Maria de Jesus dos Santos Nascimento Cervalho, 9 anos, que sobreviveu ao choque e segue internada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio em observação.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi chamado para atuar na ocorrência. A concessionária de energia esteve na localidade para realizar o desligamento da rede elétrica.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

*Com informações do PMS