Pai de Whindersson lamenta morte do neto: “Uma angústia tão grande”

Pai de Whindersson Nunes, Hidelbrando Batista, se mostrou muito abalado com a morte precoce do primeiro neto, João Miguel. O filho do comediante e de Maria Lina Deggan morreu nesta segunda-feira (31) após sofrer um parto prematuro com apenas 22 semanas de gravidez, ou seja 5 meses e meio. Uma gestação saudável dura entre 36 e 40 semanas.

“Bom dia, meu amigos. Obrigado pelo carinho. Não sei explicar, mas o amor não se explica, a gente vive. Essa criança, mesmo antes de nascer, foi tão amada que Deus deixou ela vir ao mundo e passar 24 horas com os familiares antes de virar estrelinha no céu. Obrigado a todos pelas orações e palavras de fé”, escreveu o pai do humorista nas redes sociais na manhã desta terça-feira (1º).

Ainda ontem, Hidelbrando lamentou a morte do neto. “Por que será? Por que agora? Foi muito cedo para você ir embora!”, questionou. “Uma angústia tão grande que não sei explicar. Tinha tantos planos. Jogar bola, andar de bicicleta, montar nos cavalos, brincar de carneirinho, mas tudo foi embora contigo! Seu nome será eternizado, João Miguel!”, completou.

