Pai de Santo mostra Anitta em uma cerimônia de Candomblé

Afastada das redes sociais por conta da recuperação da cirurgia de endometriose, realizada há duas semanas, Anitta, 29, foi ao terreiro de Candomblé, que ela frequenta desde 2013, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, para cumprir as suas obrigações religiosas.

Quem publicou fotos da cantora antes da cerimônia realizada no último sábado (30) foi o Pai de Santo Sérgio Pina. Renan Machado, irmão da funkeira, também aparece nos registros do religioso.

“Fim de um ciclo início de outro. Desejo aos meus filhos vida longa com sucesso!”, escreveu Sérgio Pina na legenda da publicação. É a segunda vez que Anitta surge com roupas tradicionais do Candomblé reafirmando a sua fé em uma das muitas religiões de matriz africana. O Candomblé e a Umbanda são alvos frequentes dos crimes de intolerância religiosa no país. Na primeira ocasião, a cantora recebeu vários ataques sobre a sua religião.

Anitta não deixou barato e, como sempre, respondeu aos comentários maldosos publicando um áudio com as seguintes falas: “Bom dia sem filtro, muita gente falando merda, hein”. O áudio, na verdade, é um viral dublado e reproduzido em diversas situações nas redes sociais.

Foi a primeira aparição pública de Anitta após a cirurgia. No início de julho, ela revelou que sofria de endometriose, uma doença crônica que afeta algumas mulheres em idade reprodutiva. Fortes cólicas menstruais, dor pélvica, incômodo na relação sexual, alterações intestinais ou ao evacuar, dor na região lombar e coxas e dificuldade para engravidar são alguns dos principais sintomas. Segundo Anitta, foram nove anos esperando por um diagnóstico certo até que a médica aconselhou um procedimento cirúrgico. FOLHAPRESS