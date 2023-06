Pai de Neymar recebe voz de prisão em Mangaratiba (RJ)

Neymar da Silva Santos, pai do atacante Neymar, recebeu voz de prisão durante uma operação realizada pela Prefeitura de Mangaratiba e a Polícia Civil que interditou uma obra na mansão do jogador em Mangaratiba (RJ), após uma denúncia de crime ambiental.

O que aconteceu

O pai de Neymar estava no local no momento da operação e recebeu voz de prisão após discutir com Shayenne Barreto, secretária do Meio Ambiente de Mangaratiba.

Apesar da discussão, o empresário não foi detido. Os responsáveis pela operação liberaram Neymar pai, mas cobraram ‘mais educação’.

A Secretaria de Meio Ambiente avisou em nota que aplicará uma multa, com valor estimado em R$ 5 milhões, “segundo estimativas e diante do dano ambiental causado”

Denúncia aconteceu após imagens que mostravam uma grande obra na casa do jogador, que teria promovido desmatamento, quebra de rocha e desvio de um rio. A atividade foi interditada.

Ação descobriu infrações ambientais como: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplenagem, escavação e movimentação de pedras e rochas sem autorização.

A operação foi comandada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba e teve apoio da Polícia Militar Ambiental e agentes do Grupamento de Proteção Ambiental do município.