Padre se assume como pessoa não binária após reler livro da Bíblia

Bingo Allison tinha 29 anos, era um homem casado com mulher, pai de três filhos, já atuava como padre na cidade de Liverpool, na Inglaterra, quando estava lendo o livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, e entendeu que poderia ser diferente. A partir daí, o vigário passou a assumir uma identidade não binária, o que trouxe espanto para a comunidade e, claro, para a mulher dele.

“Foi difícil para minha esposa começar a entender, obviamente. Você se casa com o que pensa ser um cara hétero e, de repente, as coisas são mais complicadas do que isso. Mas eu gostaria de acreditar que você se casa com a pessoa que alguém se torna e com quem ela é”, justificou.

De acordo com o DailyMail , o “primeire padre” não binário da Igreja da Inglaterra disse agora, sete anos depois, que identificou no trecho de Gênesis 1-3, no Antigo Testamento, que existe um trecho que dá espaço para a interpretação de que Deus permite que “as pessoas podem se transformar”.

“Há espaço na criação de Deus para mudança e transformação, só porque você foi criado de uma maneira não significa que você pode ‘não viver outro'”, comentou.

Hoje, aos 36 anos, Bingo prefere usar pronomes neutros, como elu/delu, e deixou claro que essa mudança não foi algo fácil para sua família. Contudo, o pároco esclareceu que sempre teve conversas com os filhos sobre pessoas transgênero e travestis, então não foi algo tão impactante para eles.

“Sou casado, tenho três filhos e foi muito importante assumir para eles, dar algum tempo para que eles me entendessem antes de eu emergir no mundo. Meus filhos são pequenos e, quando você é pequeno, aceita a maioria das coisas e eles são adoráveis ​​com isso. Nós os ensinamos sobre pessoas trans antes de eu me assumir, então não era uma coisa completamente estranha para eles”, lembrou.

Em entrevista à BBC Radio Merseyside, Bingo afirmou que a Igreja da Inglaterra estava “aberta para que eu me assumisse”, mas acrescentou que era “difícil” para algumas pessoas com quem eles trabalharam enteder tudo “porque para eles eu era a primeira pessoa transgênero com quem trabalharam de perto”.

A partir daí, a Diocese de Liverpool passou a apoiar ainda mais e capacitar as pessoas LGBTQIA+, o que tem atraído essas pessoas para dentro da congregação.

“Por fora você pode pensar ‘oh, eles são uma igreja bastante tradicional, então eles podem ter visões tradicionais’, mas sempre fui tratado como pessoa e como padre.”

Bingo aproveita as redes sociais para levar a palavra cristã de uma forma diferente e declara que Jesus “ama as sombras brilhantes”.