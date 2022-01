Padrasto de Neymar surta de ciúmes e destrói apartamento no RJ

Tiago Ramos durou pouco mais de um mês. O rapaz voltou a ter um ataque de fúria na última semana e fez Nadine Gonçalves sair do Rio de Janeiro e voltar para Santos (SP).

A coluna teve acesso a alguns conteúdos bem delicados. E o que podemos contar, por enquanto, é que Tiago simplesmente surtou por Nadine não atender a alguns de seus pedidos, digamos, extravagantes. O rapaz perdeu totalmente o controle.

Isso tudo rolou em um apartamento em que eles estavam hospedados no Rio de Janeiro. Ela comprou um imóvel de luxo na cidade, que está em fase final de decoração, mas alugou um local para se encontrar com o namorado. Os vizinhos ouviram gritos, xingamentos, barulhos de garrafas sendo atiradas ao chão e a voz de uma mulher chorando.

No meio deste surto, Tiago saiu do apartamento para esfriar a cabeça e Nadine, rapidamente, juntou suas coisas e foi embora. Antes, deixou um aviso para os seguranças do local: proibir a entrada do namorado no prédio. Ela saiu desesperada para voltar o quanto antes para Santos, onde mora.

Um tempo depois, o rapaz voltou e foi barrado na portaria. Neste momento ele começou a fazer um novo barraco, mas foi contido e retirado do local. Tiago encontrou abrigo na casa de conhecidos e seguiu no Rio de Janeiro.

A última publicação do padrasto de Neymar no Instagram foi uma provocação a Nadine. Ele gravou um vídeo dando um mergulho e colocou na legenda: “Só faltou você aqui, my love”.

Procuramos a assessoria de imprensa da família de Neymar. Uma hora após a publicação deste texto, recebemos o posicionamento de que Nadine e Tiago não estão juntos há muito tempo e que esse encontro entre eles nunca aconteceu.

Esta é a terceira vez que Tiago surta ao lado de Nadine. Em junho de 2020, Leo Dias publicou que o rapaz destruiu o apartamento da mãe de Neymar em Santos e foi levado às pressas para o hospital após se ferir gravemente. Na época, eles estavam juntos havia menos de dois meses.

Em dezembro, Nadine decidiu dar uma nova chance ao amado e o levou para passar alguns dias em Cancún, no México. Lá ele teve um novo ataque de fúria e apareceu todo ensanguentado em suas redes sociais dizendo que havia sido esfaqueado em um restaurante. A mãe de Neymar largou o rapaz no país, fez suas malas e voltou para o Brasil sozinha.

