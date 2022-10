Paciente com leucemia se casa no Hemoam

MANAUS — A paciente Ângela Maria Fonseca Neves, de 46 anos, que vai iniciar o tratamento contra leucemia, emocionou profissionais da saúde e familiares ao se casar com Alcides Bernardes Filho, na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), onde está internada.

A cerimônia, realizada na manhã de ontem (6), foi a primeira do Hemoam.

Pais de Adam e Axson, de 23 e 15 anos, Ângela e Alcides são agricultores em Urucará. O casal está junto há 26 anos, desde que se conheceram em uma festa no município.

Após Ângela apresentar uma anemia aguda, a paciente foi transferida do município para o Hospital Adriano Jorge no início de setembro. Com um mês internada e uma bateria de exames, a agricultora descobriu o diagnóstico de leucemia.

Casamento surpresa

O casamento foi uma ideia de Alcides, que queria surpreender a companheira. Os funcionários do hospital abraçaram a ideia e organizaram a cerimonia.

“Eu quis demonstrar o tamanho do amor que eu sinto por ela. Apesar de ter sido nessas circunstâncias, foi a forma que eu encontrei de mostrar definitivamente o meu amor. O pessoal aqui do Hemoam me ajudou muito”, diz Alcides.

A paciente está vivenciando os primeiros sintomas da doença e lidando com os sentimentos que a descoberta de um câncer traz. Apesar disso, o casamento surpreendeu e emocionou Ângela.

“Ter a doença não é um sentimento bom. Mas o casamento é uma festa que eu sempre quis e hoje chegou o dia, é a realização do meu sonho. Foi uma grande surpresa, eu só vesti o vestido e quando vi, estava aqui vivenciando esse sonho”.

O casamento foi celebrado pelo primo do noivo, Assis Guimarães. A noiva foi conduzida até o altar pelo filho, Adam. A cerimônia teve direito a bolo, decoração completa, docinhos, buquê de rosas e madrinhas.

Familiares que moram em Urucará acompanharam a cerimônia por meio de ligação por vídeo.

Por g1