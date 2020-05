Paciente com Covid-19 que fugiu do Delphina Aziz é encontrado morto, na zona norte

O corpo de Arlem Laranjeira Bezerra foi encontrado na manhã desta terça-feira (5) em uma área de mata nas proximidades da Feira da Sepror, na zona Norte de Manaus.

Conforme a polícia, o corpo foi achado por volta das 7h40. No local, a PM visualizou o cadáver sem sinais de violência. Em seguida, o mesmo foi reconhecido por familiares que informaram que Arlem estava internado no Hospital Delphina Aziz após ter sido diagnosticado com Covid-19.

Eles haviam recebido uma ligação da direção da unidade informando que o paciente havia fugido.

Paciente com Covid-19

Em nota, a direção do Hospital Delphina Aziz informou que o paciente deixou a unidade por vontade própria, mesmo recebendo da equipe médica todas as orientações para permanecer internado, por conta de seu estado de saúde.

Eles ainda informaram que o paciente recusou ajuda e, após retirar os acessos de soro e medicamentos, evadiu-se. A situação foi registrada pela direção da hospital por meio de um boletim de ocorrência.

FONTE: PMS

Comentarios