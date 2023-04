PAC Studio 5 terá posto para emissão de passaporte

O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Studio 5, sediará a nova unidade do Posto Emissão de Passaporte da Polícia Federal (PF), que será inaugurada na próxima segunda-feira (17/04). O espaço foi viabilizado pela parceria entre o Governo do Amazonas, através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com a Superintendência Regional da PF no Amazonas.

O espaço é resultado de um Termo de Cooperação Técnica entre as instituições. Toda a infraestrutura do posto foi viabilizada pela Sejusc. A PF será responsável por todo o processo de solicitação de passaportes, que inclui agendamento online e atendimento presencial.

Com a estrutura, o serviço ficará mais próximo da população das zonas sul, centro-sul e leste de Manaus.

A unidade é o segundo ponto em toda capital a realizar os serviços de emissão e retirada de passaporte. O posto conta, ainda, com serviços relacionados à imigração e passe internacional, além de garantir aos usuários serviços básicos e essenciais disponibilizados pela PF.

Atendimentos

Os agendamentos para os atendimentos são realizados pelo site da Polícia Federal. A nova unidade fica localizada no Studio 5 Shopping e Convenções, avenida Rodrigo Otávio, 3.555, bairro Distrito Industrial. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h.

Serviços

Coordenado pela Secretaria Executiva de Cidadania (Secid) da Sejusc, o PAC Studio 5 ainda oferta outros serviços à população, desde programas e projetos da secretaria, como de demais órgãos estaduais e privados.

Na unidade, o usuário pode realizar atendimentos e orientação do projeto Idoso Empreendedor e Mais Inclusão, serviços da Junta Militar, Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz), Secretaria Executiva do Trabalho Empreendedorismo (Setemp), Superintendência de Habitação (Suhab) e Reprografia.