Pablo Marí, ex-Flamengo, é esfaqueado em ataque na Itália

O espanhol Pablo Marí, ex-jogador do Flamengo e atual zagueiro do Monza, da Itália, foi agredido por um ladrão que roubou uma faca dentro de um supermercado em Milão nesta quinta-feira (27).

O ataque aconteceu na cidade de Assago, perto de Milão.

No total, foram seis vítimas —uma delas, um funcionário do supermercado, morreu. Foi preciso enviar um helicóptero para transportar duas vítimas para o pronto-socorro.

O agressor é um italiano de 46 anos. Segundo o jornal “Repubblica”, o agressor tem problemas com depressão e passou por um tratamento obrigatório. Ele pegou uma faca do próprio supermercado e começou a esfaquear as pessoas, provavelmente escolhidas sem nenhum critério. O jornal afirma que ele foi interrompido por outros clientes que estavam no local e entregue a policiais.

Segundo o jornal, Marí foi levado ao hospital de Niguarda, em Milão. O diretor-executivo do Monza, Adriano Galliani, e o técnico, Rarraele Palladino, foram para o local.

O jogador está consciente e seu estado de saúde não é crítico.

Marí nem mesmo é do Monza —na verdade, ele é do Arsenal, da Inglaterra, mas está emprestado ao clube italiano.

Por G1