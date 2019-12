Pabllo Vittar posta foto com seios enormes

Pabllo Vittar confundiu (e encantou) os fãs ao publicar duas fotos no sábado (21). Nas imagens, postadas no Instagram, a cantora surge com seios para lá de fartos, lábios super marcados e um olhar fatal.

“Amor de quenga”, escreveu na legenda, em referência ao seu mais recente hit, Amor de Que. Amiga de Pabllo, a cantora Urias comentou: “Toda vez que essa doida tá em casa, ele manda esses peito. Eu fico imaginando ela correndo dentro de casa com eles”.

E essa não foi a primeira vez que a drag queen chamou atenção usando seios. No dia 26 de novembro, ela não apenas estava com eles em riste, como decidiu dançar balançando tudo para os fãs.

Lançado há duas semanas, o clipe de Amor de Quenga já coleciona quase 18 milhões de visualizações no YouTube. A música faz parte do álbum 111, que chegou nas plataformas em outubro deste ano.

