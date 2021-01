O comboio que veio da Venezuela com carregamento de oxigênio doados pelo governo bolivariano chegou nesta noite (19) em Manaus.

A carga foi recebida por funcionários da prefeitura de Manaus e por servidores do Governo do Amazonas, e deve seguir para unidades de saúde nas próximas horas.

O comboio cruzou a fronteira do Brasil e a Venezuela ontem. No caminho, o grupo de venezuelanos que transportam o oxigênio contou com apoio de segurança da Polícia Rodoviária Federal.

FONTE: A Crítica

