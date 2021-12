OVNI gigante é visto e filmado na Itália

As imagens extraordinárias que mostramos foram gravadas na noite de 15 de setembro de 2021 na cidade de Palermo e mostram um enorme OVNI em forma de meia lua que parece parar nos céus da capital siciliana.

O vídeo foi gravado com um smartphone por Francesco Anello que na noite de 15 de setembro observou com sua família um grande objeto composto de esferas de luz que precisamente descrevia sua circunferência.

O pesquisador mexicano de OVNIs Carlos Clemente, apresentou uma análise em vídeo do OVNI filmado em Palermo, especificando que houve casos semelhantes, em que um objeto semelhante foi avistado e filmado, como o de Phoenix em 1997 e o caso de Portland em 2020. Todos esses casos mostraram objetos com as mesmas peculiaridades que o detectado em Palermo em 15 de setembro de 2021.

fonte: Segnidalcielo

