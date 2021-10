Outubro Rosa: SES-AM realiza ações de prevenção à saúde da mulher

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) participa da Ação do Governo do Amazonas alusiva ao Outubro Rosa, ofertando serviços de prevenção à saúde da mulher. O evento começou nesta terça-feira (05/10), no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, s/nº, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, e prossegue nesta quarta-feira (06/10).

No Centro de Convivência, a SES-AM estará ofertando até esta quarta-feira, às 16h30, consultas ginecológicas, exames de ultrassonografia de mama, coleta para exame preventivo, nutrição, além do teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e para detecção da Covid-19. As vacinas do HPV para adolescentes, meningocócica e H1N1 também estarão sendo disponibilizadas nos dois dias.

Os serviços ginecológicos, de ultrassonografia de mama e outras especialidades voltadas à saúde da mulher ofertadas nas Policlínicas Antônio Aleixo, Danilo Corrêa, Gilberto Mestrinho, João dos Santos Braga, Zeno Lanzini e Codajás, terão oferta ampliada ao longo do mês de outubro.

O mês da campanha Outubro Rosa é voltado à prevenção ao câncer de mama e câncer de colo de útero e neste ano está sendo trabalhado o tema: Três perguntas que salvam! Que são: Você já fez sua mamografia este ano? Você está controlando seu peso? Você está fazendo atividades físicas?

Atenção à Saúde

Durante a abertura do evento, o secretário de Saúde do Estado, Dr. Anoar Samad, destacou que o Governo do Estado está ampliando a atenção à saúde da mulher e que a estratégia de colorir os meses ajuda na conscientização da população.

“Sem dúvida alguma, essa estratégia de colorir os meses foi um avanço muito grande para nós da saúde, porque todo mês nós temos estímulos para a população, estímulo de conscientização e o Governo do Estado, no Outubro Rosa, como não poderia deixar de ser, está ampliando serviços, ampliando mamografia, ampliando exames ginecológicos”, destacou o secretário Anoar.

Frequentadora assídua do Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, a autônoma Sandra Sales, 56, além de realizar suas atividades físicas de rotina, aproveitou a oferta dos serviços para ir ao ginecologista. “Sou frequentadora desse centro maravilhoso. Eu venho aqui e faço várias atividades. E hoje temos essa ação maravilhosa em prol de cuidar da saúde da mulher. Hoje vou no ginecologista fazer os exames, é isso que eu vim buscar: saúde”, disse.

A técnica de enfermagem Maria Silena Oliveira, esteve no local para emissão da 2ª via do RG, e sabendo das ações de saúde também adiantou a realização de exames de rotina. “Eu vim para tirar o meu RG e chegando aqui fiquei sabendo que tem médicos e ginecologista, inclusive aproveitei e fiz meu preventivo, acabei de fazer a minha ultrassom da mama. Os trabalhos foram muito bons, não tenho do que reclamar, foi muito bem feito, os profissionais muito atenciosos e carinhosos com a gente”, ressaltou.

