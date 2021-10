Outubro Rosa: Fametro realiza ação social com atendimento de 800 pessoas na zona leste de Manaus

Em comemoração ao mês Outubro Rosa, que orienta a sociedade sobre os cuidados contra os cânceres de mama e de útero, a faculdade Fametro realizou uma ação social que reuniu professores e alunos de vários cursos da instituição.

Promovido no prédio da Fametro na zona Leste de Manaus, o atendimento beneficiou mais de 800 pessoas que foram em busca de serviços gratuitos como orientação jurídica, exames médicos, consultas com nutricionistas e cuidados com animais de estimação, entre outros.

A ação social mobilizou os cursos de Direito, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Medicina Veterinária, Educação Física, Pedagogia, Segurança no Trabalho e Estética e Cosmética.

Entre os serviços mais procurados está o de consulta jurídica, onde professores e alunos do curso de Direito ofereceram atendimento nas áreas de Direito do Trabalho, do Consumidor e Penal.

Outro serviço bastante procurado foi o de atendimento médico, com a realização de exames de mama, glicemia, hipertensão arterial e orientação para pessoas com diabetes.

Os animas domésticos também tiveram seu espaço, com serviços oferecidos pelo curso de Medicina Veterinária. Foi feita a vacinação gratuita contra a raiva de cães e gatos, além de exame físico das mamas e orientação sobre o câncer de mama em fêmeas.

O coordenador da Fametro da zona leste, professor Gerson Nogueira, ressalta que a ação social ajudou no atendimento à saúde da população. Outro beneficio foi a valorização e o “empoderamento feminino”, com serviços oferecidos principalmente às mulheres.

A população infanto-juvenil, bem como os animais domésticos, também foram lembradas, com professores e alunos dedicando seus conhecimentos. “Tivemos na ação diversos cursos universitários e professores coordenando essas atividades. Foi um sucesso!”, afirmou o professor.

A pró-reitora da Fametro, Cinara Cardoso, disse que as atividades sociais são realizadas com objetivo de resgatar a cidadania, prevenir doenças, e levar serviços gratuitos à população.

“São momentos especiais, quando os alunos têm oportunidade de colocar em prática o aprendizado teórico, servindo à sociedade de maneira gratuita e promovendo o bem comum”, explicou a pró-reitora.

Comentarios