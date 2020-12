‘Ouça as pessoas, governador’, diz prefeito Arthur ao pedir revogação de decreto estadual

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, pediu para que o governador do Amazonas, Wilson Lima, revogasse o decreto que determina o fechamento do comércio não essencial em todo o Estado. Em live, o prefeito pediu para que o governador desse atenção ao pedido dos trabalhadores: “Ouça as pessoas, governador”, disse.

O prefeito de Manaus inaugurou neste sábado (26), às 11h30, o Terminal de Integração 6, o T6, no bairro Lago Azul, zona Norte, e mais duas novas estações de transferências de passageiros, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

