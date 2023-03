Ossada achada perto do Planalto é de “fugitivo” de hospital

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou a ossada localizada na noite da última quinta-feira (9), perto do Palácio do Planalto, em Brasília (DF). O material pertence a um homem de 54 anos chamado Hermano Caetano Ferreira Neto, que estava desaparecido desde 3 de janeiro deste ano.

De acordo com a polícia, o homem enfrentava problemas com vício em bebidas alcoólicas e foi visto pela última vez no Hospital de Base do Distrito Federal. Porém, ele não chegou a ser atendido antes de fugir do local.

Segundo a coluna Na Mira, do site Metrópoles, a família do homem relatou que o vício o levava a passar dias fora de casa.

A identificação do cadáver foi possível por meio da digital e de documentos encontrados próximo ao local. A polícia ainda aguarda a conclusão de laudos para que seja esclarecida a causa da morte.

Os restos mortais foram achados durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) em uma área de mata perto do Palácio do Planalto. Além da ossada, um celular e uma carteira estavam no local.

A região onde o corpo foi achado fica em uma área entre o Planalto e o 1° Grupamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A Polícia Civil relatou que a ossada não está no local “necessariamente há muito tempo”. A investigação ainda aponta que, como o espaço onde o corpo estava fica a céu aberto, o cadáver se deteriora mais rápido e também há a ação de animais.