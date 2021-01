Orla de Manaus ganha ‘paredão’ colorido em projeto de grafite por artistas amazonenses

Artistas amazonenses deram início a uma projeto que pretende colorir a orla de Manaus, na região do porto da Manaus Moderna. A primeira etapa do trabalho – um muro de 9 metros de altura por 90 m de comprimento – traz a fauna, a flora e símbolos do estado representados no grafite para toda a população que chega por meio fluvial.

Segundo um dos idealizadores do projeto, Luiz Antônio Ferreira, a intenção é chamar atenção dos turistas e divulgar a capital amazonense. “Quando nós tivemos essa ideia de fazer a orla de Manaus, era para transformar um pouco. Você sempre vê lixo, abandono, e queremos trazer um pouco de luxo, porque a pintura transmite pra gente um bem viver, um estado de espírito limpo, agradável e rico, porque nossa cultura, nossa arte é bela, é empolgante”, explicou. O trabalho teve início no dia 29 de dezembro e a expectativa é concluir 700m de comprimento em toda a área portuária até meados de fevereiro. Se o objetivo for alcançado, os artistas pretendem incluir a obra no livro dos recordes, com um painel de mais de sete mil metros quadrados. Ao todo, 25 artistas de Manaus e do município de Parintins trabalham no projeto. Entre eles, Gilson da Silva, de 55 anos. Para ele, fazer parte da ação tem sido gratificante. “A gente olha aqui a orla, era tudo sem sentido, tudo feio. Estamos fazendo uma arte que todo mundo que vem de fora, vem de barco, vai olhar e ver uma outra história. É muito gratificante, porque está mostrando nosso trabalho”, disse. O projeto é desenvolvido com o benefício financeiro instituído pela Lei 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc, que prevê auxílio a profissionais do setor cultural. FONTE: R7

