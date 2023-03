Orla da Aparecida recebe ação de limpeza da Prefeitura de Manaus

Equipes de limpeza da Prefeitura de Manaus iniciaram uma operação para retirada de lixo acumulado como mato, garrafas PET, sofás e outros objetos que estavam flutuando às margens de um dos cartões-postais da cidade, a orla do bairro Aparecida, zona Sul, na manhã desta quinta-feira, 30/3. A ação foi motivada pela preocupação com a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população local.

A orla da Aparecida, uma das áreas mais antigas de Manaus, vem sendo prejudicada com o descarte irregular de resíduos, que dia após dia vem poluindo o local. Com a subida das águas e as fortes chuvas que têm caído na cidade, por conta do inverno rigoroso, o lixo tende a invadir as orlas, prejudicando o meio ambiente e os moradores que moram às margens.

A operação de limpeza, que mobilizou cerca de 50 trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), contou com o apoio de duas balsas para a remoção dos resíduos, botes e uma retroescavadeira. Durante a ação, foram retirados sofás, carcaça de geladeiras, incluindo garrafas PET, latas, restos de alimentos, plásticos, pneus, entre outros.

Segundo o secretário da pasta, Sabá Reis, o objetivo é conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e da manutenção da limpeza das orlas dos rios e igarapés.

“É importante que as pessoas entendam que a limpeza não é responsabilidade apenas da prefeitura, mas de todos os cidadãos. O descarte inadequado de lixo e outros resíduos pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e à saúde da população”, afirmou.

Os trabalhos de limpeza nas orlas da cidade acontecem todos os dias, com ações de prevenção e orientação aos moradores e frequentadores da região. A expectativa é que a operação resulte em um ambiente mais saudável e agradável para a população e turistas que visitam Manaus.