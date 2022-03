Orientação sobre trânsito chega aos alunos da educação infantil na zona Norte

Noções sobre sinalização, comportamento seguro nas vias e obediência às leis de trânsito foram as lições que a Prefeitura de Manaus, por meio de educadores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), apresentou, na sexta-feira, 25/3, aos alunos do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), Lúcia Melo Ferreira Almeida, no bairro Novo Aleixo, conjunto Águas Claras, zona Norte. A ação faz parte do projeto de educação de trânsito nas escolas públicas da cidade.

A atuação do setor de Educação do IMMU foi complementar ao projeto “Alfabetizando por meio das placas de trânsito”, idealizado por professores do Cime.

De acordo com o diretor de Educação de Trânsito e Estatística do IMMU, Pedro Miranda, a participação do instituto apoia projetos já promovidos nas escolas do município.

“Este é mais um compromisso do IMMU: dar apoio a todas as atividades relacionadas à mobilidade urbana. Frisamos que informar as crianças sobre as regras de trânsito é de suma importância para melhorar a vida em sociedade”, ressaltou.

A professora de língua portuguesa, Vanessa Cardoso dos Santos, explicou que a ideia do projeto “Alfabetizando por meio das placas de trânsito” surgiu como uma estratégia para informar os alunos sobre as regras de trânsito.

“Nós pensamos em trabalhar metodologia e estratégia que fossem mais significativas aos alunos e, como a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) determina o trabalho de temas contemporâneos na sala de aula, surgiu a ideia de unificar o tema trânsito com a alfabetização”, frisou a professora.

A equipe do IMMU apresentou aos alunos, por meio de atividades lúdicas e jogos pedagógicos, os itens obrigatórios dos veículos como o cinto de segurança, equipamentos dos ciclistas, equipamentos de segurança para motociclistas, além da vivência na faixa de pedestre.

Os alunos foram orientados sobre a mensagem do ‘‘sinal da vida”, gesto do pedestre que deve anteceder a travessia, e que foi reforçado pelos educadores.

