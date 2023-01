Órgãos da Prefeitura se reúnem com Gabinete de Crise para prevenir atos antidemocráticos

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), se reuniram na noite deste domingo, 8/1, com o Gabinete de Crise do Estado, para discutir as ações preventivas aos possíveis atos antidemocráticos. O encontro aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

Órgãos de segurança dos governos federal, estadual e municipal estiveram presentes para debater as ações dos manifestantes e evitar que a situação se agrave como aconteceu em Brasília neste domingo. O prefeito David Almeida se pronunciou por meio das redes sociais e disse ser a favor da democracia e repudiou os atos contra a Constituição, colocando os serviços estratégicos da prefeitura à disposição para atuar de forma integrada com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com o titular da Semseg, Sérgio Fontes, a segurança nos prédios públicos do município já foi reforçada. “Nós estamos sob orientação direta do prefeito David Almeida, que está preocupado com a situação de Brasília e em como isso pode repercutir em outros Estados e determinou que acompanhássemos a situação diretamente com as autoridades estaduais. Nós já reforçamos a segurança nos órgãos públicos municipais com a Guarda Municipal e estamos acompanhando os servidores que podem ser hostilizados durante o exercício da sua atividade, como é o caso dos agentes de trânsito”, disse Fontes.

O Centro de Cooperação da Cidade que também participou da reunião, estuda a possibilidade de instalação de mais câmeras de monitoramento nos pontos sensíveis identificados pela inteligência.

“Existem alguns pontos que já são monitorados e outros que podem vir a ser utilizados pelos manifestantes, é nesses pontos que o CCC deve atuar em parceria com o Estado, instalando câmeras de monitoramento para que toda e qualquer atividade possa ser acompanhada em tempo real”, ressaltou o superintendente do CCC, Sandro Diz.

Desde o dia 15/11, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vem acompanhando o trânsito na avenida Coronel Teixeira, em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA) e demais pontos de manifestação.

“Estamos acompanhando as manifestações e o seu impacto na fluidez do trânsito, sempre agindo de forma conjunta com os órgãos de segurança do Estado e do município, para que a ordem do trânsito seja mantida”, afirmou o chefe de Operações do IMMU, Renato Silva.

O secretário da Casa Militar de Manaus, tenente Willian Dias, que esteve presente na reunião, colocou o apoio operacional dos policiais da Casa Militar à disposição.

(ASSESSORIA)