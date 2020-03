Operadoras de TV por assinatura liberam canais e internet para população

Com a evolução do Coranavírus (Covid-19) e a determinação das autoridades para que aglomerações sejam evitadas, as operadoras de TV paga anunciaram neste final de semana, a liberação, sem custos adicionais, de canais de diversos gêneros para seus clientes. O objetivo é contribuir para a permanência de parte da população em suas residências, levando conteúdo, informação e diversão para aqueles que estarão em casa em cidades de todos os municípios do país, devido ao alto risco de contágio. A medida também se estende para serviços de streaming, além da ampliação da rede 4G e liberação de wi-fi em pontos específicos.

No caso da Sky, todos os canais estão com o sinal aberto na TV, de forma linear, e alguns também podem ser assistidos ao vivo via streaming pelo Sky Play, plataforma de vídeo sob demanda da empresa. Segundo a companhia, “podem ocorrer eventuais e pontuais problemas na prestação de serviço de campo e atendimento, derivados da força de trabalho envolvida”. No entanto, a empresa diz que está monitorando a situação e que prioriza o bem-estar de seus colaboradores e parceiros.

Já a Claro instalou um comitê de crise para avaliar, de forma contínua, a disponibilidade e capacidade da sua rede e serviços. Na banda larga fixa, a operadora aumentará gradativamente a velocidade para todos os assinantes. A ampliação da velocidade, além da normalmente contratada, será concedida a todos os clientes, sem qualquer custo. As medidas serão implantadas aos poucos, para garantir otimização. A demanda adicional virá em período diurno, quando a rede costumava operar abaixo da capacidade, já que as pessoas estariam trabalhando ou na escola.

Na rede móvel, a Claro adotará a concessão gradativa de bônus de internet para clientes pós-pagos. Já os clientes pré-pagos que consumirem toda a sua franquia poderão ganhar um bônus diário de 100 MB. Para isso, deverão assistir à campanha de conscientização produzida pelo Ministério da Saúde (MS) sobre o coronavírus. Clientes dos planos pré-pagos também receberão bônus. Outra medida é a liberação da rede de wi-fi, que ficará disponível em locais públicos, como aeroportos e parques. O acesso pode ser feito por meio da rede #net-claro-wifi. A conexão será concedida por tempo limitado para quem aceitar a exibição dos vídeos de prevenção disponibilizados pelo MS.

Em breve, os assinantes da operadora também poderão acessar de forma ilimitada, sem qualquer custo ou desconto na franquia de Internet do plano, ao aplicativo Coronavirus SUS, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Disponível para Android e IOS, o app oferece informações de utilidade pública, dicas de prevenção e um mapa dos postos públicos de saúde mais próximos. A Nextel, que agora faz parte da Claro, também está avaliando como potencializar a conectividade nos planos móveis de seus clientes.

Outra que abriu o sinal de canais de televisão foi a Oi TV. A liberação da programação está prevista para acontecer até o próximo dia 28. Entre os sinais abertos estão Nick, Nick Jr, E!, AXN, A&E, H2, Lifetime, Cinemax, Sony, Canais Telecine, Comedy Central, VH1 Megahits e Paramount.

