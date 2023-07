Operações aéreas da SSP apoiam Bombeiros em resgate em Nova Olinda do Norte

O Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), auxiliou, entre sábado (08/07) e este domingo (09/07), equipes do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM), no deslocamento de mergulhadores de Manaus para o município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). A equipe do CBMAM foi enviada à cidade para atuar nas buscas por um adolescente de 14 anos, que havia desaparecido no rio Canumã.

O coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, informou que com o auxílio da aeronave, o deslocamento da equipe, que foi ao local atuar numa missão de busca por afogamento, foi realizado de forma célere. “Nós levamos as equipes do Corpo de Bombeiros e após término da missão, a trouxemos de volta. Tudo de forma muito rápida com a ocorrência nos exige”, informou.

Remoção

A comunicação sobre o desaparecimento do adolescente foi feita pelo irmão da vítima. De acordo com o familiar, o jovem estava em uma canoa de pequeno porte, que acabou tombando durante uma ventania. Amigos ainda tentaram socorrer e realizar buscas, mas não tiveram sucesso.

Logo após a chegada, as equipes de mergulhadores do CBMAM foram ao local do incidente e conseguiram localizar o corpo do adolescente. Ele foi resgatado e entregue às autoridades competentes do município.