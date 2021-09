Operação Tamoiotatá embarga e multa obra irregular em Humaitá

Uma área localizada na Estrada da Vicinal, KM 30, no município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus) foi embargada durante a operação Tamoiotatá nesta quarta-feira (29). Além do embargo, os agentes da operação ainda aplicaram um auto de infração, com multa no valor de R$ 30 mil.

De acordo com informações do relatório da ocorrência, no momento da chegada dos agentes foi constatada atividade de limpeza e plantação, mas não havia a licença ambiental, documento obrigatório expedido pelos órgãos ambientais competentes.

Diante da situação, foram aplicados um termo de embargo e um auto de infração, com multa no valor R$ 30 mil.

Operação

Desde o início de abril, o Governo do Estado atua na repressão ao desmatamento ilegal nos municípios de Apuí, Humaitá e Lábrea. A operação é resultado de um trabalho conjunto entre as secretarias estaduais de Meio Ambiente (Sema) e Segurança Pública (SSP-AM).

Por determinação do secretário de Segurança, general Mansur, houve reforço no número de efetivo. A Força Nacional também está participando, com mais de 40 agentes.

Durante os cinco primeiros meses de operação, foram apreendidos animais domésticos, madeira serrada e veículos que realizavam o transporte irregular de materiais ilícitos. As informações são do PMS.

