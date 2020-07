Operação Sangria: Wilson Lima se recusa a fornecer senha de celulares apreendidos

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), se recusou a fornecer a senha de dois celulares apreendidos nesta terça-feira (30) na Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal para investigar fraude e superfaturamento nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus no estado. A informação é do site G1 que ouviu investigadores.

Wilson estava em Brasília quando os mandados de busca e apreensão autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) foram cumpridos pela PF no aeroporto da capital federal. Além disso em um dos endereços do governador em Manaus foi encontrada a quantia de R$ 13,7 mil em uma gaveta.

Questionada sobre a recusa do político em entregar as senhas, a assessoria de Wilson Lima informou que o celular é de uso pessoal e não ajudaria na investigação. “O governador Wilson Lima tem a convicção de que o conteúdo do celular em nada iria contribuir com a investigação. Além disso, considera que tem o direito de preservar o conteúdo familiar visto que se trata de celular de uso pessoal”, diz o texto da nota.

*Com informações do G1

