Operação ‘Pacificador’ é deflagrada pela PM em bairros da Zona Leste de Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste, deflagrou, na tarde desta terça-feira (8), a operação “Pacificador”. A ação foi deflagrada nos bairros Jorge Teixeira, Mauazinho, Colônia Antônio Aleixo, Grande Vitória, Tancredo Neves e Coroado, localizados na zona leste de Manaus.

A operação faz parte das diversas ações que acontecem na capital, por determinação do secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, com o objetivo de inibir ataques criminosos e garantir a segurança da população.

De acordo com o comandante do CPA Leste, coronel Cledemir Silva, as ações na área da zona leste estão sendo intensificadas e com atenção maior para os motociclistas.

“A moto aqui na zona leste é uma peculiaridade dos bandidos, que sempre andam em duplas cometendo assaltos na área. Nosso objetivo além de apreender drogas e possíveis foragidos da Justiça, é também apreender veículos com irregularidades, que podem estar sendo usados para a prática de delitos”, disse. Durante a ação, ônibus e micro-ônibus também estavam sendo vistoriados, como parte da operação “Catraca”.

Na ação, o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) apreendeu 17 motocicletas, um micro-ônibus, um carro e aplicou 54 autos de infração por diversas irregularidades.

“As barreiras de fiscalização são importantes para inibir a criminalidade aqui nessa área. Na segunda-feira (07/06) conseguimos prender dois infratores, que estavam com galões de combustíveis, prontos para atacar, e conseguimos frustrar a intenção deles”, contou o comandante.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, faça a denúncia. As informações podem ser repassadas, de forma anônima, através do 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), ou do 190.

Ações contra a criminalidade

Desde a manhã do último domingo (6), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) reforçou o policiamento nas ruas e vem realizando diversas ações para combater ataques criminosos, na capital e no interior do Amazonas. Durante essas ações, 38 pessoas já foram presas em todo o estado.

*Com informações da assessoria

Comentarios