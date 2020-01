Operação Lei Seca recupera motos roubadas e flagra suspeito de tráfico de drogas no final de semana

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), durante operação Lei Seca realizada neste fim de semana, recuperou duas motocicletas com restrição de roubo e flagrou um motoqueiro com um tablete de entorpecente. Os flagrantes ocorreram, respectivamente, nos bairros Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus, e no bairro Tarumã, zona oeste da capital.

Além das ocorrências policiais, a operação Lei Seca, realizada por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e em parceria com a Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), flagrou 14 motoristas dirigindo sob efeito de álcool e fiscalizou 1.220 veículos no três dias de operação.

O suspeito de tráfico de drogas foi flagrado na noite do último domingo (19/01), na avenida do Turismo, zona centro-oeste da capital, com um tablete de aproximadamente 500 gramas de entorpecente, após uma abordagem dos agentes de trânsito. A moto que ele conduzia possuía restrição de roubo. Após ser ouvido pelos agentes e policiais no local, M.S.M. informou que um amigo estava em posse de mais porções de droga.

Os policiais foram até a casa do outro suspeito, no bairro Terra Nova, zona norte. No local foram encontradas porções de oxi e uma balança de precisão. Os dois foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram presos e irão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação e desobediência a ordem judicial.

No sábado (18/01), agentes do Neot realizavam a operação Lei Seca na avenida Governador José Lindoso, Parque Dez de Novembro, quando um homem que estava numa motocicleta recuou bruscamente. O suspeito foi perseguido e recebeu voz de parada. Durante abordagem, foi constatado que a motocicleta modelo Honda, placa OAO-8575, constava com restrição de roubo. O homem foi encaminhado ao 12º DIP para os procedimentos cabíveis.

Durante os três dias de operação, 358 motoristas foram convidados a realizar o teste do bafômetro. O Detran-AM aplicou 273 multas e removeu 45 veículos por diversas irregularidades. Também foram recolhidas 13 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 47 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV).

