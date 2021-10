Operação de combate ao transporte irregular é realizada pela prefeitura

Uma operação para combater a circulação de micro-ônibus executivos irregulares foi realizada, na sexta-feira (15), pela Prefeitura de Manaus, e coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em conjunto com o Batalhão de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar, na avenida Autaz Mirim, zona Leste.

Durante a fiscalização, dois micros que apresentavam irregularidades – realização de transporte clandestino e motorista sem habilitação e sem documentação obrigatória para a atividade – foram apreendidos e encaminhados ao parqueamento do IMMU.

A operação, realizada nesta sexta-feira, autuou quatro micro-ônibus alternativos por estarem no trânsito com partes do veículo irregular, porém, realizaram os reparos necessários ainda no local. A fiscalização faz parte de uma série de ações da Prefeitura de Manaus, para organizar e regularizar o sistema de transporte da capital.

Para o chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU, Pedro Saunier, as ações de fiscalização estão sendo reforçadas para coibir o transporte irregular de passageiros e também para que esses permissionários ofereçam um serviço de qualidade aos usuários dos transportes alternativos.

“É uma determinação do prefeito David Almeida para que essas operações sejam intensificadas aqui na zona Leste, local onde os alternativos são autorizados a circularem. Estamos combatendo as irregularidades cometidas pelos condutores desse modal. Motoristas sem habilitação, sem autorização para transitar, veículos com pneus carecas, licenciamento atrasado, essas e outras irregularidades estamos monitorando, justamente para oferecer aos usuários veículos aptos e dentro da legalidade”, destacou.

