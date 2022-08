Operação Águia da PM leva mais segurança às comunidades rurais

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deflagrou, na manhã desta terça-feira (02/08), a Operação Águia, na zona rural da região metropolitana de Manaus. Com um efetivo de 30 homens, as equipes de policiais partiram da sede do Comando-Geral da PMAM, no bairro Petrópolis, zona sul, e seguiu até os ramais das rodovias AM-010, AM-070 e BR-174.

Segundo o subcomandante da PMAM, coronel Algenor Teixeira, a operação tem como objetivo levar patrulhamento ostensivo às comunidades rurais garantindo segurança e ordem em áreas onde o policiamento regular ainda não chegou.

“Essa é uma operação presencial, na qual vamos ao comunitário saber quais são as suas necessidades. Para isso, pedimos ao Comando de Policiamento Ambiental, por meio do grupamento rural, que capitaneasse essa operação porque eles têm a expertise desse tipo de operação”, explicou o comandante.

A operação tem duração de 30 dias, divididos entre patrulhamento terrestre e fluvial. A ação faz parte do programa estadual ‘Amazonas Mais Seguro’ e contou com o apoio integrado das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) com o Comando de Policiamento Ambiental (CPBmb).

“A nossa missão é trabalhar de forma integrada. Nós visitamos escolas, comércios, unidades de saúde e deixamos o nosso contato. A Polícia Militar próxima à comunidade é a certeza de que nós teremos muitos benefícios e todas as informações necessárias para otimizar o nosso trabalho”, explicou o comandante do CPBmb, coronel Luiz Navarro.

A comunidade Bela Vista, localizada no km 55 da rodovia Manoel Urbano (AM-070), foi uma das áreas visitadas pelas equipes policiais. Entre os moradores do local está Fatima Frota, 68. A comerciante afirma que, nos 30 anos que reside na comunidade, essa é a primeira vez que presencia esse tipo de trabalho no ramal.

“A gente precisa de segurança, ainda mais a noite. Tem vezes que meu marido não dorme, vigiando a casa e a família. Com os policiais dando umas voltinhas, fazendo a ronda, a gente já se sente mais seguro”, explicou.

Denúncias

A Polícia Militar reforça, ainda, a participação da população para o êxito do trabalho das forças de segurança. Na zona rural, os cidadãos podem realizar denúncias de ações criminosas pelos números (97) 99840-8064 e (92) 99164-3660, além dos disques-denúncias 181 e 190.