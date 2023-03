Operação Ágata: Marinha apreende embarcações e material utilizados no garimpo ilegal

MANAUS — Durante a Operação Ágata, navios da Força-Tarefa, sob o Comando do 9º Distrito Naval, apreenderam três embarcações, que realizavam transporte ilegal de carga, e um flutuante, utilizado para garimpo ilegal, na foz do rio Jutaí, no Estado do Amazonas.

Um barco motor tipo regional, uma balsa com óleo diesel marítimo e uma embarcação de alumínio foram apreendidos. Os integrantes da Força-Tarefa também encontraram dinheiro em espécie, armamento e munição. A bordo do flutuante havia motores e bombas utilizadas para a extração de seixo e máquinas separadoras de mercúrio e ouro.

A ação da Marinha do Brasil contou a participação de agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), no âmbito da Operação Ágata, que visa combater crimes transfronteiriços e ambientais.

A Força-Tarefa é composta por cinco navios do Comando da Flotilha do Amazonas, duas aeronaves do Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91) e um pelotão de Fuzileiros Navais, com duas lanchas de combate do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas (1ºBtOpRib).

*Com informações da assessoria