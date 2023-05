‘Ópera na Floresta’: exposição marca 25 edições do Festival Amazonas de Ópera

O Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro, abriga a exposição “Ópera na Floresta”, que celebra a longevidade do Festival Amazonas de Ópera. A mostra está aberta ao público até o dia 15 de agosto, de segunda a sábado das 9h às 17h, exceto às terças.

A apresentação busca resgatar registros de algumas óperas que foram destaque ao longo das 25 edições de festival, de modo a aproximar o público dos itens que compõem cada um dos grandes espetáculos que são exibidos no palco do Teatro Amazonas.

Serão apresentadas referências das apresentações e da atuação dos integrantes das óperas, como maquetes de cenários, além de elementos cenográficos de espetáculos como Ça Irá (2008), Acis and Galatea (2018), Faust (2018), Kawah Ijen – Vulcão Azul (2018), Alma (2019), Maria Stuarda (2019), Menino Maluquinho (2022) e Peter Grimes (2022 e 2023).

O projeto, sob design expositivo do artista plástico e curador Jandr Reis, abrange tanto a exibição de elementos cênicos 一 tais como figurinos das óperas: Carmem (2014), Faust (2018), Kawah Ijen: Vulcão Azul (2018), Tosca (2006) e Norma (2004) 一 quanto a projeção em vídeo do contexto do Festival que movimenta a capital amazonense anualmente, por meio da cena lírica.

“A intenção da exposição é realizar uma grande retrospectiva de tudo o que representa o Festival Amazonas de Ópera, tanto cultural quanto economicamente. Nós trazemos esta atenção mundial para a Amazônia, e é maravilhoso relembrar a trajetória e comemorar um festival tão longevo, ainda mais por estar saindo do eixo Rio-São Paulo”, pontua Aline Alexandrina, produtora da Central de Produção da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.