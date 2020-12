Ônibus que vinha para Manaus tomba na rodovia BR-319

Um ônibus tombou nesta quinta-feira (10), na BR-319, na rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). O acidente aconteceu no chamado “trecho do meio”, na altura do km 340. As informações são do Portal A Crítica.

Por consequência da última chuva, o ônibus deslizou na pista e acabou tombando.

O “trecho do meio” da BR-319 é o que inicia do km 250 ao km 656, e é um dos pontos mais difíceis de se atravessar devido a necessidade de pavimentação no local.

Um outro veículo que passava na BR, que tinha o destino o município de Lábrea, prestou ajuda às vítimas levando os passageiros até Humaitá, interior do Amazonas para pegarem outro ônibus a Porto Velho.

