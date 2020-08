Ônibus invade casa após motorista perder controle da direção

O motorista de um ônibus da linha 055 perdeu o controle da direção do veículo, ao descer uma ladeira, e invadiu uma casa na rua Israel, na comunidade Jesus Me Deu, zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu no início da tarde de sexta-feira (28/8). Testemunhas relataram que o condutor dirigia o veículo em alta velocidade.

De acordo com moradores que presenciaram o acidente, choveu na região e a pista estava escorregadia. O motorista teria descido a ladeira em alta velocidade, quando perdeu o controle da direção e acabou invadindo parte da residência.

O ônibus só parou quando bateu contra uma coluna da casa. Felizmente, ninguém ficou ferido.

A empresa Vegas Transportes enviou um outro veículo para conduzir os passageiros ao destino.

