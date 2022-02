Um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus da linha 418 ocorreu na manhã desta segunda-feira (14), no bairro Mauazinho. Segundo informações repassadas, um passageiro foi atingido e o motorista do ônibus não está bem. A traseira do ônibus ficou totalmente destruído com o impacto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já foi acionado para o local.

Veja vídeo:

As informações são do D24am.